الإصلاح والنهضة: مشاركة المواطن في اتخاذ القرار يطمئنه ويشعره بأنه جزء من الوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 11:26 صباحاً - قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن محور بناء الإنسان، والاستقرار السياسى والتماسك المجتمعى هو هدف الحكومة فى المرحلة المقبلة، وهو ما سيرسم مرحلة جديدة من مراحل الدولة المصرية الحضارية التى تعتبر عن قيادة للمنطقة ورضا للمواطن، وبدء الشعور بآثار التنمية وما حدث خلال الفترة الماضية.

وأضاف هشام عبد العزيز خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه كى نحصل على التماسك المجتمى ذلك يتم عبر عدالة وأن يتواجد مواطن عقلانى منتج منتمى لوطنه، وذلك من خلال تماسك أسرى، موضحا أننا نحتاج لتعليم يخرج هذا الفرد الواعى العقلانى الذى لديه استقلالية فى التفكير، وتفكير إبداعى ونقدى بناء فى اتجاه الحلول.