حزب الاتحاد: الدولة حريصة على المواطن المصري واحتياجاته وبناء الإنسان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 11:26 صباحاً - أكد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، أنه كى أحقق رفاهية للإنسان المصرى وحياة كريمة، يجب التحدث عن الاقتصاد والاهتمام به، لأن الأخير يوفر فرص عمل وحل مشكلة قطع الكهرباء، وعدد من التحديات، والعمل على توفير الحماية الاجتماعية للمواطن وبناء الإنسان.

وأضاف رضا صقر خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الحكومة تعمل على التخفيف على كاهل المواطن من التضخم، حيث شهدت جانب من الحماية الاجتماعية خلال الفترة السابقة، وهذا هو دور الدولة فى مساندة الأسر الأكثر احتياج.

ولفت رضا صقر إلى أن الدولة عملت على زيادة الأجور حوالى 7 مرات وذلك فى إطار حرص الدولة على المواطن المصرى، حتى أن الدولة شكلت مجموعة اقتصادية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء هدفها إيضا المواطن المصرى واحتياجاته.