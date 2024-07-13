إعلام فلسطيني: غارات للاحتلال تستهدف الحي السعودي غربي مدينة رفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 11:26 صباحاً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن غارات للاحتلال تستهدف الحي السعودي غربي مدينة رفح الفلسطينية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.
وأكدت وسائل الإعلام إسرائيلية أن صفقة الإفراج عن المحتجزين في مرحلة حاسمة وهناك من يعرقلها في إسرائيل.
ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.