كيف حضرت فلسطين بقوة خلال فعاليات مهرجان العلمين؟

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 11:26 صباحاً - قالت ميرفت المليجي موفدة قناة "إكسترا نيوز" من العلمين الجديدة، إن علم فلسطين سيكون جنبًا إلى جنب مع العلم المصري خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وهي لمسة إنسانية وطنية مصرية وعربية جميلة من قبل القائمين على تنظيم مهرجان العلمين، وفلسطين حاضرة بقوة خلال مختلف فعاليات المهرجان.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج "هذا الصباح"، الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز": :اليوم الأول من المهرجان الخميس الماضي شهد العرض المباشر لبرنامج «معكم» باستضافة الفنان مدحت صالح والذي أمتع الجمهور بشكل كبير، وهذه النوعية من البرامج يكون لها جمهورها بشكل كبير ويتفاعل مع الضيف بشكل مباشر وهذا نوع غير معتاد على مسرح مكشوف وهي تجربة جديدة نجحت الموسم الماضي ويتم تطبيقها هذه النسخة بشكل مميز.

وتابع: «تنظيم المهرجان كان على أعلى مستوى رغم الكثافة والحضور الكبير، والتنظيم المروري جاء جيدًا والاستعداد من سيارات الإسعاف بشكل كبير»، موضحة أن هناك نجوم أيام الخميس والجمعة والسبت، وهناك تنظيم للبرامج والفكر في اختيار الضيف به بعد فني كبير جدًا ومميز.

يأتى مهرجان العلمين فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.