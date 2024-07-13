نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحسن في حالة الطقس ودرجات الحرارة لأيام قليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر انكسار الموجة شديدة الحرارة التي كانت تؤثر على البلاد.

يشهد الطقس اليوم، السبت 13 يوليو 2024، انخفاضًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس اليوم السبت



وفقًا للأرصاد، تشهد حالة الطقس اليوم اضطرابًا في الملاحة البحرية على شواطئ محافظة مرسى مطروح، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2.5 متر.

تسود أجواء شديدة الحرارة ورطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما تكون حارة ورطبة على السواحل الشمالية، ومائلة للحرارة ورطبة ليلًا على أغلب الأنحاء، ومعتدلة الحرارة ورطبة على السواحل الشمالية.

أسباب تحسن الطقس



أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن انخفاض درجات الحرارة اليوم ناتج عن تأثير كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

جاء هذا التحسن بعد ذروة ارتفاع درجة الحرارة التي شهدتها البلاد أمس.

التوقعات للأيام القادمة



تشير التوقعات إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء المقبل، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة في محافظة الوادي الجديد.

ومع ذلك، من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع مرة أخرى بدءًا من يوم الأربعاء القادم.

نصائح للأيام الحارة

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

- شرب كميات كبيرة من المياه للحفاظ على الترطيب.

- ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة.

- استخدام واقي الشمس عند الخروج.



يأتي هذا التحسن المؤقت في درجات الحرارة كفرصة للأهالي للاستمتاع بأجواء أقل حرارة قبل عودة درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى.

من المهم متابعة النشرات الجوية واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة والسلامة.