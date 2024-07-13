نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر عن امتحان التفاضل والتكامل: في مستوى الطالب المتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصلت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، متابعة ورصد مستوى امتحانات الثانوية العامة، حيث أدى طلاب شعبة علمي رياضة امتحان التفاضل والتكامل، صباح اليوم.

وأوضحت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم أكدوا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط موضحين أن الأسئلة خالية من التعقيد عدا نقطتين للطالب المتميز.

وتفاعل العديد من أولياء أمور الطلاب على صفحة الائتلاف، حيث قالت ولي أمر: « الامتحان كان حلو وسهل"، وقالت آخري:كويس وأحسن من الجبر.



جدير بالذكر، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط طالب بمحافظة الدقهلية خلال قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول لتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بلجنة بإدارة منية النصر التعليمية بمحافظة الدقهلية.

كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية بمحافظة الشرقية خلال قيامه بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) باستخدام الهاتف المحمول.

