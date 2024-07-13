نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: ضبط طالبين بالدقهلية والشرقية قاما بالغش الإلكتروني خلال امتحان (التفاضل والتكامل) في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط طالب بمحافظة الدقهلية خلال قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول لتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بلجنة بإدارة منية النصر التعليمية بمحافظة الدقهلية.

كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية بمحافظة الشرقية خلال قيامه بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) باستخدام الهاتف المحمول.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه فور ضبط الطلاب المذكورين بتصوير أجزاء من اسئلة الامتحان، وجه الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الطالبين.



ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، امتحان الدور الأول اليوم الأربعاء، اداء امتحان التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، فى تاسع أيام امتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة التاريخ (ورقة أولى).