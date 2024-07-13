نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة.. طلاب علمي رياضة عن التفاضل والتكامل: الامتحان سهل وخالي من التعقيدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهى طلاب الثانوية العامة 2024، منذ قليل، من أداء امتحان التفاضل والتكامل، في تاسع أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

وارتسمت الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة، لسهولة امتحان مادة التفاضل والتكامل.

أجمع طلاب الشعبة الرياضية، على سهولة امتحان التفاضل والتكامل، مؤكدين أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

وأشار طلاب الشعبة الرياضية، ألى أن الوقت كان كافي لحل جميع أسئلة الامتحان.

وأوضح الطلاب أن امتحان التفاضل والتكامل خالي من أي أخطاء وبعيدا عن الألغاز والتعقيدات.



وأدى طلاب الثانوية العامة 2024، امتحان الدور الأول اليوم الأربعاء، امتحان التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، فى تاسع أيام امتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.



ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون علي مستوى الجمهورية ل 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام علي مستوى الجمهورية ل 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين ل 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين ل 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبا.

