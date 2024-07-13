نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: تطوير ورفع كفاءة ميدان عثمان بن عفان بالدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة وتطوير الميادين واضفاء المظهر الجمالي عليها.

ووجه النجار بمراعاة ان تكون الأعمال بالتنسيق مع الاجهزة المختصة بالتنسيق والتجميل الحضاري وعدم المساس بأي مسطحات خضراء أو أشجار وأن تكون الأعمال ضمن مكوناتها الزراعات والأشجار لتكون متنفس للمواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده ميدان عثمان بن عفان بحي الدقي والتى يشهد اعمال تطوير شاملة يتضمن دعمه بمسطحات خضراء وزراعات وأعمدة إنارة جمالية وأرصفة للمشاة ودهان للبلدورات والأسوار الحديدية.

ووجه المحافظ خلال الجولة بصيانة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي الموجودة بشارع نادى الصيد بما يتماشى مع توجه الدولة فى السعى نحو زيادة المساحات الخضراء وكمتنفس للمواطنيين.

كما شملت جوله المحافظ تفقد عدد من الشوارع والمحاور بنطاق حى الدقى لمتابعة حالة النظافة وأعمال التطوير والتجميل الجارية بعدد من ميادين حى الدقى.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة وأحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقي.

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