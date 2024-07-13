نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يؤكد أهمية الأنشطة الطلابية في صقل شخصية الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الأنشطة الطلابية باعتبارها من أهم أسس المنظومة التعليمية، والتي تستهدف تقوية ودعم روح الفريق، وتوطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، باعتبارها من أهم السُبل لاندماج الطلاب مع المجتمع سواء داخل الجامعات والمعاهد أو تأهيلهم للمجتمع الخارجي.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور سامي ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بالوزارة، إلى أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة تقوم بدور بارز في بناء شخصية الطالب، وذلك من خلال دعم الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية التي تُسهم في إظهار مواهبهم وتنمي قدراتهم.

تنظم إدارة الرحلات والمعسكرات التابعة للإدارة العامة لرعاية الطلاب وتحت شعار "معسكرنا يجمعنا"، 12 فوجًا بواقع 9 أفواج للطلاب و3 أفواج للطالبات، خلال الأجازة الصيفية إلى مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، في الفترة من 4 يوليو حتى 21 أغسطس من العام الجاري، وذلك بدعم كامل من الوزارة لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ أحمد أبوالمحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة، أن المعسكر يتضمن عدة برامج تثقيفية وتربوية وترفيهية؛ لصقل مهارات الطلاب في مجالات القيادة والاعتماد على الذات، وتشجيع العمل الجماعي والمشاركة المُجتمعية، وذلك من خلال المُتابعة الجيدة من هيئة الإشراف.

وأضاف الأستاذ محمد الميهي مدير إدارة الرحلات والمعسكرات، أن برنامج المعسكر يشتمل على العديد من الأنشطة (الرياضية، الثقافية، والاجتماعية) مثل: (الكرة الطائرة، وكرة القدم، تنس الطاولة، شد الحبل، مصارعة الذراعين، البلياردو، كرة السرعة، والشطرنج)، إلى جانب المسابقات والندوات الثقافية، ومسابقة الطالب المثالي، ودوري المعلومات، وكذلك طابور الشاطئ، والجولات الحرة المسائية في المدينة، فضلًا عن إقامة حفلات السمر، كما سيتم تسليم الطلاب الفائزين بالمركز الأول في نهاية كل مسابقة شهادات تقدير.

كما تستعد الإدارة العامة لرعاية الطلاب للمشاركة في مُبادرة "استمتع وادعم سياحة بلدك"، من خلال إقامة 6 أفواج لمدينة شرم الشيخ خلال الإجازة الصيفية؛ بهدف زيادة الولاء والانتماء لطلاب المعاهد، وتعريفهم بالمعالم السياحية المختلفة والمتنوعة، وكذلك تنشيط السياحة الداخلية المصرية لكافة المناطق السياحية.

ويبلغ عدد الطلاب الذين سيستفيدوا من هذه المُبادرة 300 طالب وطالبة، من خلال تنفيذ ثلاثة أفواج لطلاب المعاهد العليا، وفوجان للطالبات، وفوج واحد للمعاهد الفنية المتوسطة، كما سيتم في هذه المُبادرة دمج الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة مع طلاب معاهدهم؛ لإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب خبرات ومهارات جديدة ورفع المستوى البدني والفكري لديهم فضلًا عن المساهمة في الترفيه عن أنفسهم واكتساب العديد من المهارات التي تُصقل شخصيتهم.