إكسترا نيوز.. وزير العمل: الدولة حقت نجاحا ملحوظا في خفض معدلات البطالة

قال الدكتور محمد جبران، وزير العمل، إن الدولة حققت نجاحا ملحوظا في خفض معدلات البطالة.





جاء ذلك خلال كلمته أمام اللجنة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة برنامج الحكومة، بحسب ما أوردته قناة «إكسترا نيوز».

وأضاف الوزير، أنه سيجري تشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية لدراسة أثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، من حيث استحداث وظائف جديدة واستخلاص النتائج.



وتابع أن الوزارة ستنتهي من مشروع قانون العمل؛ لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وواصل أن خطة الوزارة تستهدف تواصل المكاتب العمالية مع الجالية المصرية في الخارج لتقوية صلتهم بالوطن وجذب الاستثمارات.

وتواصل اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، اجتماعاتها اليوم، بحضور 7 وزراء.

وتستمع اللجنة اليوم إلى وزراء العمل والتعليم العالي والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.