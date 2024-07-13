جدة - نرمين السيد - وزير العمل محمد جبران

قال الدكتور محمد جبران، وزير العمل، إنه سيجري تشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية لدراسة أثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، من حيث استحداث وظائف جديدة واستخلاص النتائج.





جاء ذلك خلال كلمته أمام اللجنة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة برنامج الحكومة، بحسب ما أوردته قناة «إكسترا نيوز». وأضاف الوزير، أن الوزارة ستنتهي من مشروع قانون العمل؛ لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج. وتابع أن خطة الوزارة تستهدف تواصل المكاتب العمالية مع الجالية المصرية في الخارج لتقوية صلتهم بالوطن وجذب الاستثمارات. وتواصل اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، اجتماعاتها اليوم، بحضور 7 وزراء. وتستمع اللجنة اليوم إلى وزراء العمل والتعليم العالي والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إكسترا نيوز.. «جبران»: ندرس أثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.