- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - الأحوال المدنية
وأسفرت تلك القوافل عن استخراج "8085" بطاقة رقم قومى، و"25661" مصدراً مميكنا.
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتباراً من يوم 13/7/2024.
كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة "15340" لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – "15341" لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.
وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل "1097" بطاقة رقم قومى و"229" مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع الإستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية "المرضى وكبار السن وذوى الهمم" وإيفاد مأموريات لعدد "27" حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من" الجهات الحكومية - النوادى الخاصة" وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ"261" مواطن ومواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ"249" مواطن ومواطنة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استخراج 8085 بطاقة.. الأحوال المدنية تقرر استمرار قوافلها بالمحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.