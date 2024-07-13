محافظ الجيزة يشدد على عدم المساس بأي مسطحات خضراء

جدة - نرمين السيد - كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة وتطوير الميادين وإضفاء المظهر الجمالي عليها.





ووجه النجار بمراعاة أن تكون الأعمال بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالتنسيق والتجميل الحضاري وعدم المساس بأي مسطحات خضراء أو أشجار وأن تكون الأعمال ضمن مكوناتها الزراعات والأشجار لتكون متنفس للمواطنين. تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده ميدان عثمان بن عفان بحي الدقي والتى يشهد أعمال تطوير شاملة يتضمن دعمه بمسطحات خضراء وزراعات وأعمدة إنارة جمالية وأرصفة للمشاة ودهان للبلدورات والأسوار الحديدية. ووجه المحافظ خلال الجولة بصيانة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي المتواجدة بشارع نادى الصيد بما يتماشى مع توجه الدولة فى السعى نحو زيادة المساحات الخضراء وكمتنفس للمواطنيين. كما شملت جوله المحافظ تفقد عدد من الشوارع والمحاور بنطاق حى الدقى لمتابعة حالة النظافة وأعمال التطوير والتجميل الجارية بعدد من ميادين حى الدقى. رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة وأحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.

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