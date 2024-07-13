عبداللطيف أمام النواب: سنعيد هيكلة شكل التعليم في مصر

استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيانه حول برنامج الحكومة، أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة.





وأشار إلى أن أبرز المشاكل التي تواجه التربية والتعليم في مصر هي مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول، وعجز المعلمين، ومشكلة الثانوية العامة، وعودة الطلاب إلى المدارس، مشيراً إلى أن عدد الطلاب في بعض الفصول يتراوح ما بين 120 و130 طالبا، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بإعادة تدوير مباني المدارس بشكل مختلف لتشغيلها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وأضاف أن من أبرز مشاكل الثانوية العامة هو أنه يتم دراسة 32 مادة في حين أن المدارس الدولية يتم فيها دراسة 16 مادة فقط، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بإعادة النظر في ترتيب هذه المواد فضلاً عن أن الوزارة ستعيد هيكلة شكل التعليم في مصر، وسيتم إعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم والمدرس، مؤكداً أن الوزارة أعدت خطة استراتيجية لإنهاء هذه المشاكل قبل بداية العام الدراسي الجديد والذي سيبدأ في سبتمبر القادم.