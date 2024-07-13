«الأسئلة سهلة والوقت كفّى».. فرحة بين طلاب الثانوية العامة بامتحان التفاضل

حالة من السعادة سادت بين طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، لسهولة امتحان الرياضيات البحتة، التفاضل والتكامل، الذي أدوه اليوم السبت.





وقالت الطالبة، رنا عصام، بإحدى لجان القاهرة، إن الامتحان كان سهلًا للغاية، والوقت المخصص للإجابة كان كافيًا للإجابة والمراجعة، متمنية أن يأتي امتحاني الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا والديناميكا) في نفس مستوى السهولة.

امتحانات فروع الرياضيات كانت في متناول الطالب المتوسط

وأضافت الطالبة شهد عمر، إن امتحان التفاضل والتكامل لم يكن به سوى سؤالين للطالب المتميز، واستطاعت الإجابة عنهما، مشيرة إلى أنه حتى الآن فإن امتحانات فروع الرياضيات كانت في متناول الطالب المتوسط، إذ جاء امتحان الجبر والهندسة الفراغية في نفس المستوى.

كان سهلًا للغاية

وعلق الطالب محمد حسن، بإحدى لجان محافظة الجيزة على الامتحان قائلًا، إنه كان سهلًا للغاية حتى إنه أجاب عليه وراجع قبل انتهاء زمن الإجابة بأكثر من 15 دقيقة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن، كان فقط امتحاني الكيمياء والفيزياء في غاية الصعوبة، بينما باقي امتحانات الشعبة العلمية كانت متوسطة المستوى.

بدورها، واصلت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، متابعة ردود أفعال أولياء الأمور حول امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، مشيرة إلى إجماعهم على أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة جاءت خالية من التعقيد عدا نقطتين في مستوى الطالب المتميز.

أسهل من الجبر

وتفاعل أويلاء الأمور على صفحة الائتلاف إذ قالت ولية أمر: "الامتحان كان سهل"، وقالت أخرى:" أسهل كمان من الجبر"، وقالت ثالثة: "نتمنى امتحان الاستاتيكا والديناميكا يكونوا في نفس المستوى علشان الولاد يخلصوا امتحانات بسلام".

ويفصل طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة وانتهاء الامتحانات، أداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بفرعيها (الاستاتيكا والديناميكا)، حتى ينتهوا أدائهما في 20 يوليو المقبل.

وقبل بدء امتحان التفاضل والتكامل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تسريب لامتحان التفاضل والتكامل، كما ادعت بعض صفحات الغش الإلكتروني، محذرة الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء مثل هذه الصفحات التي تستهدف النصب وجمع الأموال.

وخلال أداء الطلاب للامتحان صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث السمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط طالب بمحافظة الدقهلية خلال قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول؛ لتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بلجنة بإدارة منية النصر التعليمية بمحافظة الدقهلية.

كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية بمحافظة الشرقية، خلال قيامه بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) باستخدام الهاتف المحمول.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه فور ضبط الطلاب المذكورين بتصوير أجزاء من اسئلة الامتحان، وجه الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالبين.