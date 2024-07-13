«حياة كريمة» تغير واقع سوهاج (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - حياة كريمة فى سوهاج

تشهد محافظة سوهاج، طفرة تنموية كبيرة، على مستوى البنية التحتية، بفضل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري.





ويرصد «دوت الخليج»، في الإنفوجراف، أبرز المشروعات التي تجري بالمحافظة، في إطار المبادرة، والبالغ عددها أكثر من 142 مشروعًا، بنسبة تنفيذ بلغت 100%، تنوعت ما بين 137 مشروع مياه وصرف صحي بتكلفة 30 مليار جنيه، وأبرزها محطة مياه «السكساكا» بـ200 مليون جنيه، ومشروع محطة مياه شطورة بطهطا بـ300 مليون جنيه. كما شملت المشروعات، 87 مشروعا في المدارس ومراكز البريد وتبطين الترع، و62 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء، و37 وحدة صحية، و10 مجمعات خدمات حكومية وزراعية، و4 نقاط إسعاف و5 مراكز شباب.

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