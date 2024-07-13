شيخ الأزهر يستقبل وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات ويناقشان تعزيز...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 12:31 مساءً - استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، في مقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات المتحدة، وذلك لتعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في دعم قضايا الأمة ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك، مشيدًا بالجهود والمبادرات التي يقوم بها معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش في هذا الشأن، والتعاون الوثيق بين وزارة التسامح ومجلس حكماء المسلمين في مجال ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة وتأصيل ثقافة التَّعايش والحوار الحضاري وأهمية تحصين الشباب، وتقوية مناعتهم ضد الأفكار المتطرفة وترسيخ القيم والأخلاق والولاء للوطن في نفوسهم.

من جانبه، أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن تقديره لجهود فضيلة الإمام الأكبر، التي أسهمت بشكل كبير في التعريف بسماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف وتفنيد دعاوى التطرف والإرهاب وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز التواصل البنَّاء مع المسلمين في جميع أنحاء العالم، مشيدًا بأهمية الزيارة التي قام بها فضيلة الإمام الأكبر إلى دول جنوب شرق آسيا، وشملت ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، ومبادرة تحالف الأديان من أجل التنمية والسلام التي أعلنها فضيلته خلال زيارته الي إندونيسيا ، مؤكدًا أن مجلس حكماء المسلمين بقيادة فضيلة شيخ الأزهر يُسهم بشكل كبير في نشر قيم الحوار وتعزيزها والتسامح والتعايش الإنساني.

وهنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس مجلس حكماء المسلمين، فيما أهدى فضيلة الإمام الأكبر وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، نسخة خاصة من الميدالية التذكارية لمجلس حكماء المسلمين بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس المجلس.

حضر اللقاء سعادة المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين.