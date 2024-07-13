الرئيس السيسي يهنئ رئيسي بوروندي وجنوب السودان وحاكمة جزر البهاما بذكرى يوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 12:31 مساءً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست ندايشيمي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.

وأوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم، إلى سفارة جمهورية بوروندي بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير مَيارديت؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد سيادته الأمين برئاسة الجمهورية محمد يحيى، إلى سفارة جمهورية جنوب السودان، للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما السيدة سينثيا برات؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.