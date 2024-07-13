السفير المصري في السعودية يقيم احتفال بمناسبة العيد الـ٧٢ لثورة يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 12:31 مساءً - أقام السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية في الرياض وغير المقيم لدى الجمهورية اليمنية، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو المجيدة، حضرها نخبة من كبار المسئولين والأمراء السعوديين يتقدمهم سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، وبمشاركة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى عدد كبير من أبناء الجالية المصرية المقيمة في السعودية.

وألقى السفير المصري كلمةً بهذه المناسبة أكد خلالها أن ثورة يوليو المجيدة شكَّلت نقطة محورية في مسار نضال الحركة الوطنية المصرية، وألهمت بمبادئها شعوب دول العالم الثالث التواقة لطي صفحة الاستعمار.

وشدد السفير على أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية، منوهاً بما بلغته العلاقات بين البلدين الشقيقين من شراكة استراتيجية كاملة وتنسيق رفيع المستوى في جميع المجالات، بفضل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك/ سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، مبرزًا أهمية التنسيق الحثيث والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين لمواجهة الأزمات المتلاحقة والتهديدات التي تواجه العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تمثل دائماً القضية المركزية للدول العربية ومفتاح الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر، أن الحفل شهد كذلك مشاركة رسمية من جانب الجمهورية اليمنية ممثلة في معالي الدكتور/ يحيى الشعيبي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية. وقد شكلت هذه المناسبة فرصة ليجدد السفير/ أحمد فاروق التأكيد على عمق العلاقات الثنائية المصرية اليمنية الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، مشدداً على موقف مصر الراسخ الداعم للجمهورية اليمنية وقيادتها الشرعية ودعم كافة الجهود الرامية إلى تسوية سلمية للأزمة اليمنية على أساس المرجعيات الدولية بما يضمن الحفاظ على السلامة الإقليمية للجمهورية اليمنية ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها.