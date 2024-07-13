الزمالك عن إقامة مباراة السوبر الإفريقي في السعودية: ننتظر إخطارا رسميا من «كاف»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 12:32 مساءً - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادى الزمالك، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب ينتظر الإخطار الرسمى من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن إقامة مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى فى دولة السعودية الشقيقة.

وأضاف سالم، أن مجلس الزمالك ينتظر الإخطار الرسمى بمكان وموعد إقامة السوبر الأفريقي.

ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بياناً رسمياً على صفحته الرسمية على موقع "X" بشأن مباراة السوبر الافريقي بين الأهلي والزمالك المقرر لها 27 سبتمبر المقبل فى السعودية.

وجاء نص البيان كالتالي:

"أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، رفقة المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن استضافة مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، نهائي كأس السوبر الأفريقي 2024.

وسيجمع نهائي كأس السوبر الأفريقي 2024، بين بطل رابطة أبطال أفريقيا، نادي الأهلي المصري، وبطل كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم توتال إنيرجيز، نادي الزمالك المصري، وسيُجرى، الجمعة 27 سبتمبر 2024، في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وقال رئيس "كاف"، موتسيبي: "الشراكة بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمملكة العربية السعودية تعتمد على العلاقات الممتازة والالتزام المتبادل من الطرفين. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يسعد بالعمل معًا، والشراكة مع الهيئة العامة للترفيه.. ننتظر بفارغ الصبر نهائي كأس السوبر 2024 بين ناديي الأهلي والزمالك، اللذين يعدان من أكثر الأندية شعبية ونجاحا في أفريقيا".

وقال تركي آل الشيخ: "نحن سعداء باستضافة السوبر الأفريقي في موسم الرياض، والذي يمثل واحدة من أهم البطولات في القارة الأفريقية. يتضمن هذا الحدث عملاقي كرة القدم من بلدنا الشقيق، جمهورية مصر العربية: الأهلي والزمالك. نتطلع جميعا إلى مباراة تنافسية تليق بوعودها".

وسيكون نهائي كأس السوبر الأفريقي 2024 واحدًا من أكثر الأحداث الرياضية شهرة وإثارة ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، مما يتماشى مع نجاح موسم الرياض في جذب العديد من الأحداث الرياضية الكبرى، التي حظيت بتفاعل دولي كبير في السنوات الأخيرة.