نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة البيئة تستقبل محافظ الوادي الجديد لبحث الفرص الاستثمارية بقطاع المخلفات الزراعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لبحث الفرص الاستثمارية للمخلفات الزراعية بالمحافظة وخاصة جريد النخيل وفرص تحويله إلى مورد جديد للاستفادة منه فى تحقيق عائد اقتصادي للمحافظة، وذلك بحضور الاستاذ ياسر عبدلله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

في مستهل اللقاء رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بالسيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، متوجهة بالتهنئة لسيادته على تجديد الثقة واستمرار سيادته محافظًا للوادي الجديد لتحقيق مزيد من النجاحات والأعمال الرائدة بالمحافظة واستمرار التعاون المثمر مع الوزارة لحماية البيئة واستدامة مواردها.

وأكدت وزيرة البيئة أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء بحث الفرص الاستثمارية في إدارة المخلفات الزراعية بالمحافظة وخاصة مخلفات النخيل كأحد الموارد الهامة والتي تتميز بها محافظة الوادى الجديد.

ولفتت وزيرة البيئة إلي أن فرص الاستثمار في مجال المخلفات الزراعية وخاصة جريد النخيل يعد من اهم المجالات الواعدة والتي يمكن من خلالها إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص لإنتاج الأخشاب MDF، كذلك استخدامها كوقود بديل RDF بمصانع الإسمنت مما يحقق تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال حصر كل الانبعاثات التى تم خفضها من ٤٠ مليون نخلة، وإصدار شهادات كربون بها.

وشددت وزيرة البيئة على أن إعادة استخدام المخلفات الزراعية تعد مثال حقيقي للتنمية الاقتصادية التي تراعي أبعاد التنمية المستدامة في الحفاظ على البيئة والحد مع آثار التغيرات المناخية إلى جانب ما تحققه من عائد اقتصادي واجتماعي للمواطنين بالمحافظة.

ومن جانبه تقدم السيد اللواء محمد الزملوط بالشكر لمعالي الوزيرة على حُسن الاستقبال معربًا عن سعادته بتجديد ثقة القيادة السياسية للدكتورة ياسمين فؤاد لتولي مهام وزارة البيئة واستكمال مسيرة حافلة الإنجازات لدعم حماية البيئة والموارد الطبيعية بمصر، مؤكدًا على استكمال رحلة التعاون المثمر لتحقيق أهداف ورؤية مصر في إدارة المخلفات الزراعية، مؤكدًا علي اتفاق الرؤى في ضرورة تحويل مخلفات النخيل إلي مورد للاستفادة منه وتعزيز موارد المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب في المجالات البيئية.

واتفق الجانبان على تفعيل التعاون وتنفيذ هذا المشروع والبدء بخطوات جادة في القريب العاجل بما يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والمعيشية للمواطنين وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات الزراعية والأستفادة منها إلى جانب ما سيوفره أيضًا من فرص عمل، علي ان يتم عقد اجتماعات لمناقشة المشروع والخطوات التنفيذية.