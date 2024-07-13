عاجل:- الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن تخفيض سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر على القضبان والمعدات.

وأشارت الهيئة في بيانها الصادر اليوم السبت، إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات.

تعليمات لقائدي القطارات



أوضحت الهيئة أنه تم إصدار تعليمات لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة على معظم الخطوط نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ قد يحدث بسبب التأثيرات السلبية للحرارة على القضبان والمعدات.

وأضافت أن السرعات ستعود إلى طبيعتها عند انخفاض درجات الحرارة.

مراقبة مستمرة لدرجات الحرارة



ذكرت الهيئة أنها تقوم بمتابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة من خلال فرق الطوارئ المخصصة لهذا الغرض، والتي تنتشر على جميع الخطوط.

وأشارت إلى أن هذه الفرق تركز بشكل خاص على خطوط الوجه القبلي، حيث تكون التأثيرات الحرارية أشد.

انتظام حركة القطارات



أكدت الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، وأنه لا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل في الوقت الحالي.

كما قدمت اعتذارًا للركاب عن أي تأخير قد ينتج عن تخفيض السرعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشددة على أن ذلك خارج عن إرادتها.

أهمية الإجراء



يعد تخفيض سرعة القطارات في ظروف ارتفاع درجات الحرارة إجراءً احترازيًا هامًا لتجنب أي حوادث محتملة قد تنجم عن تأثير الحرارة على القضبان والمعدات.

هذا الإجراء يعكس حرص الهيئة على ضمان سلامة الركاب والمعدات، ويؤكد التزامها باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة عمليات التشغيل في مختلف الظروف الجوية.