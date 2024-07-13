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جدة - نرمين السيد - وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع
والتقى الوزير، يمنى البحار نائب الوزير، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمُشرف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، والمستشار القانوني للوزارة، وعدد من مساعدي ومستشاري ومعاوني الوزير.
وقد جاءت هذه الاجتماعات للتعرف على ملفات العمل بالوزارة بصورة أكبر، ووضع خطط وآليات سير العمل خلال الفترة المقبلة، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع السياحة والآثار في مصر والتي سيتم العمل عليها على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وتم خلال هذه الاجتماعات بحث خطط العمل المستقبلية للترويج للمقصد السياحى المصري بالأسواق السياحية المختلفة بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، واستعراض أهم مشروعات القوانين التي يتم العمل على الانتهاء منها بالوزارة في إطار تطوير البيئة التشريعية لقطاع السياحة، بجانب عرض موقف الحوافز الخاصة لتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة وزيادة الأعداد السياحية.
كما اطلع على أبرز مشروعات ملف التحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار وخاصة ما يساهم في بناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجذب مزيد من الزوار.. شريف فتحي يكثف اجتماعاته مع قادة السياحة والآثار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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