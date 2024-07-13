بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور إيبارشية المنيا

جدة - نرمين السيد - جانب من الزيارة

وصل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، إلى إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وكان في استقباله الأنبا باسيليوس فوزي، مطران الإيبارشية.





وتفقد صاحب الأنبا باسيليوس كاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، بحضور الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيي الكاتدرائية. ومن المقرر، أن يترأس غدًا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، قداس ختام مسيرة شباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر الحادية عشر "مسيرة صلاة"، بمشاركة الأنبا باسيليوس، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

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