في أسبوع.. «الزراعة» تصدر 185 ترخيصا لمشروعات «الثروة الحيوانية والداجنة»

تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، تقريراً من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يتضمن نشاط القطاع خلال الأسبوع الماضي من "3 إلى 10 يوليو الحالي".





جاء ذلك في إطار جهود الدولة تيسير إجراءات تراخيص أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة مع الالتزام بكل معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية مع تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

وقال طارق سليمان، رئيس القطاع بأن التقرير تضمن، إصدار "185" ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة منهم "40" ترخيصا مميكنا صادرا من خلال المنصات الرقمية لوزارة الزراعة، مع الالتزام بكل ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

الموافقة على تسجيل "165" تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منها "120" تسجيلة محلية، "45" تسجيلة مستوردة، وفقا للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.

فضلاً عن إصدار "11" موافقات فنية لإقامة مشروعات حيوانية وداجنة جديدة في الظهير الصحراوي طبقاً لمعايير وضوابط الأمن والأمان الحيوي.

إجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف على "25" مصنع أعلاف ببعض محافظات الجمهورية بعدد "70" وحدة خط إنتاج أعلاف "دواجن – مواشي – أسماك" للتأكد من جاهزية المصانع لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

كما تم إصدار موافقات تصدير دواجن مجمدة وأعلاف وإضافاتها ومصنعات دواجن إلى كل من المملكة العربية وكينيا، وليبيا، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة.