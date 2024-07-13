«إكسترا نيوز» ترصد أجواء امتحان «التفاضل والتكامل» بالثانوية العامة (فيديو)

رصدت «إكسترا نيوز» أجواء امتحانات الثانوية العامة اليوم، لامتحان مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل»، من أمام لجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقى بمحافظة الجيزة.





وأوضحت نجاة الجبالي، مراسلة "إكسترا نيوز"، أنه من أصل 745 ألف طالب يؤدي اليوم طلاب القسم العلمي شعبة الرياضيات امتحان مادة الرياضيات البحتة والفرع الثاني "التفاضل والتكامل"، حيث إن الطلاب أدوا الفرع الأول من الامتحان "الجبر والهندسة الفراغية" الأربعاء الماضي.

وشددت على أن هذا الامتحان "التفاضل والتكامل" يحظى باهتمام كبير في صفوف طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، موضحة أن الامتحان يتكون من 20 سؤالا 18 سؤالا من بينهم اختيار من متعدد وسؤالين بنظام المقالي.

وأشارت إلى أن توزيع درجات الامتحان مكون من 30 درجة موزعة بين 26 درجة على الاسئلة اختيار من متعدد ودرجتين لكل سؤال من الأسئلة المقالية، موضحة أنه وفقًا لوزارة التربية والتعليم فأن الأسئلة موافقة للمواصفات الفنية للامتحانات وتخاطب كافة المستويات المعرفية للطلاب، منوهة بأن وزارة التربية قدمت في كل المواد نماذج استرشادية كبروفة على الامتحان قبل الدخول وأداء الامتحان الفعلي.