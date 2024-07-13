وزارة التربية والتعليم تستعرض تقرير غرفة العمليات في تاسع أيام امتحانات الدور...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 01:28 مساءً - أدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالى عدد (99871) طالب وطالبة، وذلك أمام (1838) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) وفى الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) بإجمالى عدد (1640)، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة التاريخ (ورقة أولى) بإجمالى عدد (٢٥٥) طالب وطالبة.

وقد حرص الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص نائب الوزير ورئيس عام الامتحانات قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم التاسع بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالتي غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة منية النصر التعليمية، بمحافظة الدقهلية، وطالب آخر بلجنة بإدارة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، أثناء نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان فى مادة الأحياء، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء) يوم الاثنين 15 يوليو 2024، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2024 الامتحان فى مادة التاريخ (ورقة ثانية).