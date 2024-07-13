ضبط طالب بالدقهلية زعم قدرته على تسريب أسئلة الامتحانات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى المجموعات على تطبيق "واتس آب" بشأن إدعاء القائم على إدارتها بنشر مُشاركات تتضمن صور أوراق لأسئلة الامتحانات والإجابات الخاصة بها أثناء انعقاد لجان الامتحانات.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك المجموعة وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة الستامونى بالدقهلية) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على إرتكابه الواقعة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.