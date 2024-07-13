جومانا ماهر: حفل انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين مليء بالمفاجآت وحمل صورة مشرفة لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 01:29 مساءً - أكدت الإعلامية جومانا ماهر، أن حفل انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين صورة مشرفة ومبهرة، موضحة أن حفل افتتاح المهرجان كان ملئ بالمفاجآت وهي صورة مشرفة لاسم مصر، منوهة بأن الجميع بالأمس شاهد اسم فلسطين موجود بالمهرجان.

وأوضحت «ماهر» من مدينة العلمين الجديدة، خلال رسالة لها على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أن اسم فلسطين كان موجود من خلال مقطوعة موسيقية والتي عزفها المؤلف الموسيقي مصطفى الحلواني أو من خلال فرق رقص فلسطينية ورقصة أصحاب الأرض أو اغنية الفنانة دينا الوديدي، والتي تعد إحدى مفاجئات حفل افتتاح مهرجان العلمين ليلة أمس.

وشددت على أنه من المستهدف استقبال عدد زائرين يصل لمليون زائر خلال فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، موضحة أن هناك فعاليات ثقافية وفنية ورياضية ومسرحية وفعاليات خاصة بالأطفال وبالتذوق والطعام، منوهة بأن مدينة العلمين تستقبل الكثير من الزوار خلال الفترة الحالية من داخل مصر ومن الأشقاء العرب.