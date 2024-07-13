ضبط تشكيل عصابي و6 متهمين في جرائم سرقات القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (عاطل "له ملعومات جنائية") لقيامه بسرقة بعض الأجهزة المنزلية من من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة المعصرة بأسلوب "كسر كالون الباب" ، وبمناقشته إعترف بإرتكاب واقعتين سرقة أخرى بذات الأسلوب والتصرف فى كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية" (مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها .

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال قيامه بعرض كمية من الحديد الخردة للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمتها الحقيقة بدائرة قسم شرطة بولاق وبمناقشته عن مصدرها أقر بسرقتها من مخزنين كائنين بدائرة القسم بأسلوب "كسر قفل الباب" .

ضبط (عاطل – "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن ، وبمواجهته أقر بإرتكاب 3 وقائع سرقة "شاشات" ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص " لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 5 وقائع سرقة ، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المستولى عليها .

ضبط (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة يد من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بداخلها (3 هواتف محمولة) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.