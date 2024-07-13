ألكسندر فوتشيتش: مصر وصربيا تمثلان ركائز السلام كلا في جزئه الخاص من العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 01:29 مساءً - أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشتيتش، عن سعادته بزيارة مصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومناقشة العلاقات بين مصر وصربيا والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، مقدمًا الشكر للرئيس السيسي على حسن الاستقبال والضيافة.

استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الصربي استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الصربي

وقال فوتشتيتش، عبر حسابه على انستجرام: "مع صديقي ومضيفي المحترم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ناقشنا أهم قضايا العلاقات بين صربيا ومصر، وإمكانيات توسيع التعاون والمشاريع الملموسة التي سنتعاون فيها في الفترة المقبلة، كما تبادلنا الآراء حول كافة التحديات التي تلقي بظلالها على السياق الجيوسياسي، وكذلك حول مكانة ودور بلداننا في الواقع الإقليمي والعالمي الجديد".

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار مع الرئيس الصربي وقرينته تمارا بقصر الاتحادية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار مع الرئيس الصربي وقرينته تمارا بقصر الاتحادية

وأضاف فوتشتيتش، "مصر وصربيا تمثل كل منهما فى الجزء الخاص بها من العالم، ركائز السلام والتقدم والتعاون وضامنة للاستقرار، مما يجعل مسؤوليتنا عن الحفاظ عليها هائلة"، مؤكدا: "أنا على قناعة بأننا سننجح معا في هذه المهمة الصعبة والمشرفة".

وأشار ألكسندر فوتشتيتش، إلى أنه ولهذا السبب، سنعزز اليوم أيضًا العلاقات الثنائية والاقتصادية التاريخية والممتازة تقليديًا ونفتح آفاقًا جديدة للتعاون لصالح شعوبنا، واختتم فوتشتيتش بيانه، بتقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حسن الاستقبال، قائلا: "شكرًا لك على حسن الضيافة صديقي العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي".

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس الصربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس الصربي