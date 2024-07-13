القاهرة الإخبارية: مقتل القائد العسكري بحماس رافع سلامة في هجوم على خان يونس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 01:29 مساءً - أفادت تقارير إعلامية بمقتل القائد العسكري في حماس رافع سلامة خلال الهجوم على منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.