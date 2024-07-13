ضبط تشكيل عصابي للإتجار في الأثار بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (3 أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب على المواطنين راغبى إقتناء القطع الأثرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم (سيارة ملاكى مُحددة ملك وقيادة أحدهم) ، وعُثر بداخل السيارة على (6 قطع مختلفة الأحجام "يُشتبه فى أثريتها") ..كما أرشد أحدهم عن (2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) بمسكنه ، وأضاف بحيازته للسلاحين الناريين بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.