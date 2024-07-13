نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، أول أيام فتح باب التقديم لتظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2024، على أن تستمر لمدة أسبوعين.



تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2024



ننشر خلال التقرير التالي خطوات التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2024، وهي كالتالي:

١- يقوم الطالب بسداد مبلغ ( ۱۰۰ ج) مائة جنيه لكل مادة يرغب الطالب التظلم فيها لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بإحدى مكاتب البريد تحت حساب تظلمات تعليم ثانوى فنى أو احد الهيئات المعتمدة ( مثل فورى حساب رقم ٦٦٦١٦).

٢- حضور الطالب إلى لجنة النظام والمراقبة من الساعه 8 صباحا وحتي الساعه 3.

٣- ضرورة تسليم ايصال السداد (اصل) الأيصال + صورة) للجنة النظام والمراقبة التابعة له بالمحافظة.

٤- بالنسبة لطلاب محافظة سوهاج يقوم الطالب بنفسه بالتوجه لتسليم ايصالات السداد المطلوبة للجنة النظام والمراقبة والتحديد المواد التي يرغب التظلم فيها ويتم تحديد ميعاد الإطلاع له من قبل اللجنة.

٥- بالنسبة لطلاب المحافظات الأخرى ( قنا / الأقصر / اسوان / البحر الأحمر) نظرًا للمسافات البعيدة لهذه المحافظات بعد سداد رسوم التظلم المطلوب يقوم الطالب بالاتصال تليفونيًا بلجنة النظام والمراقبة بأحد أرقام الموبايل الموجودة أسفل هذا الأعلان حتى تتمكن تحديد ميعاد الحضور والإطلاع اللجنة من تحديد مواد التظلم.

٦- يسمح لولي أمر الطالب فقط بالحضور مع الطالب اثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته.

٧- يحظر على الطالب أو ولى الأمر استخدام الهاتف المحمول فى المكان المخصص للاطلاع داخل اللجنة كما يحظر عليه اصطحاب نماذج اجابه وذلك طبقا للقرار الوزاري ١٩٣ لسنة ٠٢٠١٤

٨- طبقًا للقرار الوزارى ۲۹۲ لسنة ٢٠٢٤ يقوم الطالب باستلام صورة كراسة اجابته فى المادة المتضرر فيها ويقوم بتدوين الملاحظات في النموذج المعد لذلك بخط يده في الإطار الآتي:

وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة.

٩- عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرأة من الخارج الكراسة

الإجابة.

١٠- عدم احتساب الدرجة الأعلى في الحالات المسموح بها قانونًا.

١١- يقوم الطالب بتسليم صورة كراسة اجابته بعد الإطلاع وتدوين الملاحظات إلى عضو اللجنة والتوقيع بما يفيد قيامه بالإطلاع.

١٢- تتولى لجنة النظام والمراقبة استكمال باقى الإجراءات القانونية المتبعة طبقا للقرار الوزارى السابق ويتم الإتصال بالطالب بعد ذلك لإبلاغة بنتيجة التظلم.