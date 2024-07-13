رئيس «حلوان للآلات والمعدات»: دراسة الأفكار البحثية المقدمة من العاملين

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جدة - نرمين السيد - رئيس حلوان للآلات والمعدات
جاء ذلك بحضور قيادات الشركة من رؤساء القطاعات ورؤساء اللجان النقابية.
وصرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين؛ لإطلاعهم على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وإشراكهم في عملية صُنع القرار، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع.
وأشار بكر إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة "مصنع 999 الحربي" استهل اللقاء بكلمة افتتاحية توجه من خلالها بالتهنئة باسم كل العاملين لوزير الدولة للإنتاج الحربى لتجديد الثقة من قبل القيادة السياسية لتولى مهام وزارة الإنتاج الحربى.
عقب ذلك أكد عبد العزيز، للعاملين على ضرورة التكاتف معاً والعمل كأسرة واحدة خلال الفترة المقبلة للنهوض بالشركة وتحقيق معدلات أفضل من الإنتاج مع الحرص الشديد على تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية، كما أكد على التزام الشركة بتنفيذ توجيهات الوزير محمد صلاح بدراسة الأفكار البحثية المقدمة من العاملين والعمل على تحويل الأفكار الجادة منها لمخرجات إنتاجية.
واستعرض المهندس عزت محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات خلال اللقاء، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، مشدداً على وجوب الالتزام بالتوقيتات الزمنية لإنهاء المشروعات فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.
وأشار إلى أنه سيتم الحرص دوماً على مكافأة العاملين المتميزين فى عملهم ومجازاة العامل المتقاعس، وفى نهاية اللقاء قام رئيس مجلس الإدارة بتكريم 9 عاملين وذلك لبلوغهم سن التقاعد القانونية وتسليمهم شهادات التقدير وتهنئتهم باستكمال مسيرتهم المهنية على أكمل وجه، مثمناً جهودهم خلال فترة عملهم بالشركة ومتمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.
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