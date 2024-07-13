إتاحة البدائل لنواقص الأدوية.. نائب وزير الصحة يتفقد عيادة ناصر الشاملة

تفقد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، عيادة ناصر الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، بمحافظة القاهرة، يرافقة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد عطا، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالقاهرة.





يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة لسير العمل في المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد مركز خدمة العملاء، ومتابعة ميكنة الخدمة الطبية، والنظام الالكتروني، لاستخراج بطاقات التأمين الصحي، ونقل الخدمة، خاصة بعد ميكنة 270 فرعا تابعا لهيئة التأمين الصحي، على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن نائب الوزير أوصى بميكنة منظومة الدفع وعدم الاعتماد على الإيصالات اليدوية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير تفقد صيدلية العيادة، واستمع لشكاوى وطلبات المواطنين، موصياً بتوفير أماكن انتظار مناسبة تضمن كافة سبل الراحة للمرضى المترددين على الصيدلية لصرف الدواء، كما أوصى بتخصيص شباك لكبار السن، وأصحاب المعاشات، وذوي الإعاقة، تيسيراً عليهم في صرف العلاج، كما أوصى بإتاحة كافة البدائل لأي نواقص في الأدوية.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير تابع زيارته بتفقد العيادات الخارجية، حيث استمع لآراء المرضى المترددين على عيادات رسم القلب بالموجات فوق الصوتية، وعيادة الصدر، وعيادة الباطنة، مؤكداً أهمية توافر الأطقم الطبية في جميع التخصصات، وتطوير منظومة حجز الكشف الطبي التي تتم الكترونياً، لتقليل فترة انتظار المرضى.

وتابع «عبدالغفار» إن نائب الوزير تفقد الإنشاءات الجديدة بمبنى العيادات الخارجية، والمقرر دخولها الخدمة خلال الأيام القادمة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.