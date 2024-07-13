وزير العمل يُلقى بيان ”الوزارة” أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ”برنامج الحكومة”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 02:33 مساءً - ألقى محمد جبران وزير العمل،اليوم السبت ،بيانه حول برنامج الحكومة الجديدة، وذلك أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، مشيراً إلى أن ملف العمل والعمال له أهمية كبيرة من القيادة السياسية..وقال جبران أن خطة الوزارة قيام مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ، بالتواصل مع الجاليات المصرية لتقوية صلتهم بالوطن، وجذب الاستثمارات والمدخرات من الخارج،وأنه بخصوص استثمار مدخرات العاملين بالخارج أوضح أنه يجب التنسيق مع وزارة الاستثمار للوقوف على الأنشطة الاستثمارية المطلوبة.. وأضاف الوزير أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية لدراسة أثر الذكاء الاصطناعى على سوق العمل من حيث استحداث وظائف جديدة، واستخلاص النتائج، مؤكدًا على أن الوزارة ستنتهي من مشروع قانون العمل،للمزيد من الأمان الوظيفي للعمال ،وجذب الإستثمار المحلي والأجنبي ..

أشار الوزير إلى إعداد استراتيجية وطنية لنشر السلامة والصحة المهنية لحماية لعمال وأصحاب الأعمال، وزيادة معدلات تشغيل النساء، وتحقيق الحماية الوطنية للعمال، مضيفاً أن الدولة نجحت فى تحقيق نجاح ملحوظ فى معدلات البطالة..وأكد جبران على حرص الوزارة على تأمين بيئة العمل، وتطوير مراكز التدريب، واستهداف زيادة معدلات التشغيل، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل من خلال صياغة أهداف مُحددة منها تنفيذ دورات تدريبية متخصصة سنوياً..وكذلك التركيز على زيادة معدلات التشغيل فى الداخل والخارج ..وتنفيذ برامج التشغيل الذاتى عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب أعداد جديدة بمديريات العمل ،وتفعيل دور التشغيل الإلكترونى، وعقد شراكات استراتيجية مع شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج، لتلبية إحتياجات سوق العمل بعمالة ماهرة ومُدربة ..