أمن الأقصر يحبط بيع 6 أطنان سولار في السوق السوداء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 02:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة بمديرية أمن الأقصر قيام (سائق ومالك محطة وقود لأحدهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى بيع المواد البترولية بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة نقل فنطاس بدائرة مركز إسنا بالأقصر ، قيادة أحدهما مُحمل عليها (6 طن سولار "بدون أوراق أو فواتير) ، وبمواجهتهما إعترفا على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.