وزير العمل أمام النواب: التواصل مع الجالية المصرية بالخارج وجذب الاستثمارات على رأس الأولويات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 02:34 مساءً - أكد وزير العمل محمد جبران، أن ملف العمل والعمال له أهمية بالغة من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن خطة الوزارة تتضمن قيام المكاتب العمالية بالتواصل مع الجالية المصرية في الخارج لتقوية صلتهم بالوطن، وجذب الاستثمارات والمدخرات من الخارج، مطالباً وزارة الاستثمار بالتعاون وإمداد وزارة العمل بالمعلومات عن المصريين بالخارج.

جاء ذلك في كلمة وزير العمل حول خطة الوزارة في برنامج عمل الحكومة الجديدة، وذلك أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة.

وأضاف الوزير، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية لدراسة أثر الذكاء الإصطناعي على سوق العمل من حيث استحداث وظائف جديدة واستخلاص النتائج، مؤكدا أن الوزارة ستنتهي من مشروع قانون العمل لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

كما أشار جبران، إلى إعداد استراتيجية وطنية لنشر السلامة لحماية لعمال وأصحاب الأعمال، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتحقيق الحماية الوطنية للعمال، مضيفاً أن الدولة نجحت في تحقيق نجاح ملحوظ بمعدلات البطالة.

وشدد جبران، على حرص الوزارة على تأمين بيئة العمل وتطوير مراكز التدريب واستهداف زيادة معدلات التشغيل، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة لسوق العمل من خلال صياغة أهداف محددة منها تنفيذ دورات تدريبية متخصصة سنوياً والتركيز على زيادة معدلات التشغيل في الداخل والخارج، وتنفيذ برامج التشغيل الذاتي من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب أعداد جديدة بمديريات العمل وتفعيل دور التشغيل الإلكتروني، وعقد شراكات استراتيجية مع شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج.