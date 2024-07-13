قرارات جديدة.. التعليم: بدء تلقى تظلمات الدبلومات الفنية لمدة 15 يومًا

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات بشأن الاطلاع على كراسات الإجابة "التظلمات" لطلبة الدبلومات الفنية للدور الأول 2024.





وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن لجان النظام والمراقبة تبدأ فى تلقى الطلبات اعتبارًا من اليوم السبت 13/ 7/ 2024 ولمدة 15 يومًا تنتهي في يوم السبت الموافق 27/ 7/ 2024.

وأشارت الوزارة إلى أن التعليمات تتضمن حضور الطالب أو ولى أمره إلى لجنة النظام والمراقبة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، خلال فترة الاطلاع طوال أيام الأسبوع، على أن يقوم الطالب بسداد مبلغ 100 جنيه لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بأحد مكاتب البريد أو أحد الحسابات المعتمدة "فورى 66616" تحت حساب تظلمات تعليم ثانوي فني، وذلك عن كل مادة يرغب في الاطلاع على كراسة الإجابة الخاصة بها مع ضرورة تسليم "أصل الإيصال + صورة منه" إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة.

كما تتضمن التعليمات قيام الطالب أو ولى أمره بالتوجه للجنة النظام والمراقبة المختصة؛ لتقديم الطلب وتحديد المواد التي يرغب في الاطلاع عليها، ويتم تحديد موعد الاطلاع من قبل مسؤولي اللجنة، ويسمح لولي الأمر فقط بالحضور مع الطالب أثناء الاطلاع داخل اللجنة بعد التأكد من شخصيته، علمًا بأنه يحظر على الطالب أو ولى الأمر استخدام الهاتف المحمول فى المكان المخصص للاطلاع داخل اللجنة، كما يحظر عليه اصطحاب نماذج إجابة وذلك طبقا للقرار الوزارى 293 لسنة 2014.

وفي ذات السياق، وطبقًا لهذا القرار يقوم الطالب بالاطلاع على صورة ضوئية من كراسة إجابته فى المادة أو المواد المتضرر فيها، ويقوم بتدوين ملاحظاته فى النموذج المعد لذلك بخط يده في ضوء البنود الآتية: وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة من الخارج لكراسة الإجابة، عدم احتساب الدرجة الأعلى فى الحالات المسموح بها قانونًا، الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة من الخارج.

كما تشتمل التعليمات على قيام الطالب بالتوقيع على غلاف الصورة الضوئية لكراسة الإجابة عقب الانتهاء من الاطلاع عليها وتدوين ملاحظاته، وكذلك قيامه بتسليم صورة كراسة إجابته بعد الاطلاع إلى عضو لجنة الاطلاع بلجنة النظام والمراقبة المختصة والتوقيع بما يفيد قيامه بذلك، بالإضافة إلى تدوين الطالب رقم تليفونه للتواصل معه بعد الانتهاء من فحص التظلم لإعلامه بنتيجة الإطلاع.

على أن تتولى لجنة النظام والمراقبة استكمال باقي الإجراءات الخاصة بهذا الشأن طبقًا للقرار الوزارى المذكور بعاليه، على أن يتم الاتصال بالطالب بعد ذلك لإبلاغه بنتيجة الاطلاع فى حالة زيادة درجات المادة.