عاجل.. السيسي: مصر تثمن التقاليد الثرية لصربيا.. ونتطلع لتعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تثمن التقاليد الثرية للشعب الصربي ونتطلع لتعزيز التعاون المشترك.





وأضاف الرئيس، أن مباحثاتنا اليوم مع رئيس صربيا تناولت تعزيز التعاون المشترك. وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤتمرا صحفيا، بقصر الاتحادية، مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش. جاء ذلك وفق نبأ عاجل ذكرته "قناة إكسترا نيوز".

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