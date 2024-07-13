جدة - نرمين السيد - الرئيس عبد الفتاح السيسى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اتفاقية التجارة الحرة ستستهم في دعم التعاون الاقتصادي بين مصر وصربيا.





جاء ذلك خلال كلمة الرئيس، في مؤتمر صحفي، بقصر الاتحادية، مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، المعروض على قناة "إكسترا نيوز".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي: اتفاقية التجارة الحرة تسهم في دعم التعاون الاقتصادي بين مصر وصربيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.