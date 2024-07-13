محافظ المنيا لأهالى العدوة: توصيل الغاز الطبيعى للمركز بأكمله قريبا

جدة - نرمين السيد - تابع عماد كدوانى محافظ المنيا، خلال تفقده أعمال الرصف بمدينة العدوة، أعمال رصف شارع بورسعيد بطول 2 كيلو متر، والانتهاء من أعمال الدكة وتركيب البلدورات والأرصفة بتكلفة تقدر بـ 6 ملايين جنيه، منها 2 مليون جنيه لرد الشىء لأصله و4 ملايين ضمن الخطة الاستثمارية، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا.





وشدد كدوانى على الانتهاء من إعادة رصف شارع بورسعيد فى أسرع وقت لأهمية الشارع وحيويته، لكونه أهم وأطول شوارع المدينة، مما يعيد الوجه الحضارى للمركز، ويسهل حركة المارة والمركبات والسيارات بالشارع والشوارع المتفرعة منه.

وأكد المحافظ، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لمركز العدوة بأكمله، والانتهاء من كل المشروعات الخدمية الضرورية لمواطنى المركز حتى يشعروا بثمار التنمية والإصلاح الاقتصادي الذى يضع تحسين ظروف المعيشة للمواطن فى مقدمة أولوياته.

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