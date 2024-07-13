السيسي: أكدت للرئيس الصربي ضرورة وقف إطلاق النار بغزة ورفض التهجير

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنني تناولت في المباحثات مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، تبادل الرؤى، بشأن مختلف القضايا المطروحة دولياً وإقليمياً وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، وأكدنا ضرورة تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن.





وأضاف خلال كلمة الرئيس، في مؤتمر صحفي، بقصر الاتحادية، مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، المعروض على قناة "إكسترا نيوز"، أننا تناولنا تطورات الأزمة الراهنة في قطاع غزة، وأكدتُ الموقف المصري القائم على حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن، ورفض مصر القاطع للتهجير بكافة صوره ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية. وتابع أننا أكدنا ضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين، ورفض مصر لتوظيف معبر رفح البري، ليكون بمثابة أداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

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