النائب العام يلتقي نظيريه بجنوب إفريقيا والسودان لبحث التعاون

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، شاميلا باتوهي، النائب العام لدولة جنوب إفريقيا، على هامش فعاليات اجتماعات جمعية النواب العموم الأفارقة، المنعقدة بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.





وشمل اللقاء التباحث حول إمكانية عقد ورش عمل ثنائية وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة والزيارات الثنائية بين أعضاء النيابة العامة في الدولتيْن، وذلك لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في تحقيق الجرائم بمختلف صورها.

كما تناول اللقاء الحديث عن كيفية تطوير العمل الإداري داخل جمعية النواب العموم الأفارقة في ضوء تولي المستشار النائب العام منصب نائب رئيس الجمعية لدول شمال إفريقيا، فضلًا عن النظر في الاستفادة من المنظمات الدولية والإقليمية التي تعمل في مجال العدالة الجنائية لتدريب أعضاء هيئات الادعاء في القارة الإفريقية.

وفي سياق متصل، التقى النائب العام، نظيره السوداني، على هامش فعاليات الاجتماعات، وقد شمل اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي بين البلديْن في مجال مكافحة الجرائم بمختلف صورها، والتأكيد على أهمية تعزيز سائر أوجه التعاون في الأمور ذات الاهتمام المشترك؛ بما يتفق مع التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات النافذة في الدولتيْن.

كما تناول اللقاء مباحثات حول إمكانية تدريب الأشقاء من أعضاء النيابة العامة السودانية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة.