رئيس صربيا: الرئيس السيسي قادر على بناء وقيادة مصر نحو طريق التقدم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 03:31 مساءً - أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قادر على بناء وقيادة بلاده على طريق التقدم رغم الأزمات الحالية، متمنيا أن يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دولة صربيا قريبا، مقدما الشكر للرئيس السيسي على حسن الاستقبال والضيافة، مشيرا إلى توقيع عدد كبير من الاتفاقيات التي ستعزز التجارة والتعاون في العديد من المجالات بين البلدين.

وقال فوتشيتش، عبر حسابه على انستجرام: "أشكرك صديقي العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حسن ضيافتك الاستثنائية، وأشكرك جزيل الشكر على توقيعنا اليوم على عدد كبير من الاتفاقيات التي ستعزز التجارة والتعاون في العديد من المجالات، وأتوقع مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة".

وأضاف فوتشيتش، أن "اتفاقية التجارة الحرة ستمكننا من تطوير العلاقات التجارية بشكل أسرع، وكذلك التعاون بين صناعاتنا، وفي المستقبل ستحقق صربيا ومصر أكثر بكثير من ذي قبل"، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على قضايا عديدة، خاصة أن السلام ضروري، وأن السلام هو الأهم، ومناقشة جميع القضايا الجيوسياسية، وجميع أشكال التعاون الملموسة من الزراعة إلى التعاون العسكري التقني.

وأعرب ألكسندر فوتشيتش، عن احترام وإعجاب خاصين بالرئيس السيسي، الذي بغض النظر عن الأزمات في محيطه، لكنه قادر على بناء وقيادة بلاده على طريق التقدم، متمنيًا أن تتقدم صربيا على هذا النحو، داعيًا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يكون ضيفًا في صربيا مرة أخرى، مختتمًا: "تحيا الصداقة بين مصر وصربيا".