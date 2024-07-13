رئيس صربيا: نتشاطر مع الشعب المصري حب الحرية والاستقلال (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 03:32 مساءً - زار الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، النصب التذكاري ووضع أكليل الزهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات، على هامش زيارته إلى مصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قاد بلاده بحكمة وغير وجهها بالتزام صادق للسلام.

وقال فوتشيتش، عبر حسابه على انستجرام: "بكل إجلال، انحنيت لظلال المحاربين الذين ضحوا بحياتهم من أجل شعبهم ووطنهم، ووضعت إكليلا من الزهور على الضريح التذكاري لأنور السادات، الرجل الذي رأى البعيد وقاد بلاده بحكمة وغير وجهها بالتزام صادق للسلام والذي بسبب ذلك دفع أغلى ثمن".

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش

وأضاف فوتشيتش، "إننا نتشاطر مع الشعب المصري حب الحرية والاستقلال، فضلا عن نفس ثقافة تذكر كل أولئك الذين بكفاحهم وشجاعتهم مكنونا من مواصلة بناء بلداننا في سلام".

وأشار فوتشيتش، إلى أن احترام أعظم التضحيات التي يتم تقديمها من أجل شعبنا يظل دائمًا دليلاً للأجيال القادمة وتذكيرًا بأن السلام هو أحد أعظم وأغلى القيم التي يتعين علينا جميعًا أن نناضل من أجلها.

الرئيس الصربي في زيارة النصب التذكاري الرئيس الصربي في زيارة النصب التذكاري

الرئيس الصربي يضع الزهور على ضريح السادات الرئيس الصربي يضع الزهور على ضريح السادات

النصب التذكاري النصب التذكاري

رئيس صربيا في طريقه للنصب التذكاري رئيس صربيا في طريقه للنصب التذكاري