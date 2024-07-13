الرئيس السيسي: مصر تثمن التقاليد الثرية والتاريخ العريق لشعب صربيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 03:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر تثمن التقاليد الثرية والتاريخ العريق لشعب صربيا، ونتطلع إلى مشاركة تجاربنا المختلفة وتبادل الخبرات لصالح تعزيز السلام والاستقرار فى المنطقة والعالم.

وأضاف خلال المؤتمر الذى جمعه مع الرئيس الصربى: أن المباحثات التى أجريتها اليوم مع فخامة الرئيس.. تؤكد تطلعنا المشترك لاستمرار البناء على الزخم.. الذى تشهده العلاقات الثنائية فى أعقاب زيارتى إلى بلدكم الصديق فى عام 2022.. حيث عكست الحفاوة التى حظيت بها من فخامتكم.. والطفرة التى شهدتها وتيرة التعاون، فى مختلف المجالات: السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية فى أعقابها.. وجود إيمان مشترك.. بأهمية وضع أساس راسخ.. لتنمية العلاقات الشاملة، بين مصر وصربيا.