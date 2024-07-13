الرئيس السيسي: اتفقنا بمباحثاتنا على أهمية الالتزام بتعزيز العلاقات طويلة الأمد فى جميع المجالات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 03:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى : اتفقنا خلال مباحثاتنا اليوم على أهمية الالتزام بتعزيز العلاقات طويلة الأمد فى جميع المجالات.. وذلك من خلال تفعيل الاتفاقات التى تم توقيعها اليوم لاسيما اتفاقية "التجارة الحرة" التى ستساهم فى دفع معدلات التعاون الاقتصادى والتجاري، بشكل كبير، بين البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى جمعه ونظيره الصربى: كما اتفقنا على أهمية الانعقاد الدورى لآليات التعاون الثنائى وعلى رأسها لجنة المشاورات السياسية، واللجنة المصرية الصربية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بما يسفر عن دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين لاسيما فى قطاعات: الاستثمار، والزراعة، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.